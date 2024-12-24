Во Франции объявлен новый состав правительства

- Азия и мир, политика
- 16:26, 24 декабря 2024
- Просмотров: 264
CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, сообщает Елисейский дворец.
Список был зачитан генсекретарем Елисейского дворца Алексисом Колер.
Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять МИД страны. Новым министром экономики станет глава Фонда депозитов и консигнаций Эрик Ломбард, а бывший премьер страны Элизабет Борн получила портфель министра образования.
В числе изменений в составе правительства новый министр юстиции — бывший глава МВД Жеральд Дарманен. Также членом правительства стал бывший премьер, политик левого толка Манюэль Вальс — он утвержден на пост министра по делам заморских территорий Франции. Главой Минкульта осталась первая арабка во французском правительстве Рашида Дати.
Всего в правительство Байру вошли 34 министра. Назначение выпало на день траура по жертвам циклона на Майотте.
Ранее премьер-министра Мишеля Барнье и его кабмин отправили в отставку вотумом недоверия оппозиции. Они проработали всего 90 дней.