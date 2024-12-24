Во Франции объявлен новый состав правительства

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, сообщает Елисейский дворец.

Список был зачитан генсекретарем Елисейского дворца Алексисом Колер.

Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять МИД страны. Новым министром экономики станет глава Фонда депозитов и консигнаций Эрик Ломбард, а бывший премьер страны Элизабет Борн получила портфель министра образования.

В числе изменений в составе правительства новый министр юстиции — бывший глава МВД Жеральд Дарманен. Также членом правительства стал бывший премьер, политик левого толка Манюэль Вальс — он утвержден на пост министра по делам заморских территорий Франции. Главой Минкульта осталась первая арабка во французском правительстве Рашида Дати.

Всего в правительство Байру вошли 34 министра. Назначение выпало на день траура по жертвам циклона на Майотте.

Ранее премьер-министра Мишеля Барнье и его кабмин отправили в отставку вотумом недоверия оппозиции. Они проработали всего 90 дней.