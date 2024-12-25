Монгольский фильм «Шар Гэгээ» победил в номинации «Лучшая полнометражная драма» в Австралии. ТРЕЙЛЕР

CentralAsia (MNG) - Монгольский художественный фильм «Шар Гэгээ» получил награду «Лучшая полнометражная драма» на Международном мультикультурном кинофестивале. Художественный фильм «Шар Гэгээ» режиссера БАТДЭЛГЭР Бямбасурэн официально вышел в прокат в октябре 2023 года. Таким образом, художественный фильм «Шар Гэгээ» получил свою пятую награду на международном кинофестивале.

режиссер Батдэлгэр Бямбасурэн

После более чем 10-летней работы в таких сельских театрах, как театр «Ойрад» и Архангайский областной музыкально-драматический театр, режиссер Батдэлгэр Бямбасурэн успешно дебютировал, и история успеха его работы продолжается.

Международный мультикультурный кинофестиваль (IMFF) — ежегодное мероприятие, проводимое в Перте, Западная Австралия, посвященное чествованию многообразия посредством кино.

Основанный в 2020 году, фестиваль демонстрирует независимые фильмы от кинематографистов, представляющих широкий спектр этнических и религиозных общин по всему миру. Его миссия — содействовать пониманию, толерантности и инклюзивности, освещая истории, отражающие богатую палитру человеческого опыта.

IMFF 2024 года проходил в течение четырех недель в октябре, представляя разнообразный выбор фильмов, которые подчеркивали темы разнообразия, инклюзивности и мирного сосуществования. На фестиваль принимались как документальные, так и драматические фильмы, с ограничением короткометражных фильмов до 40 минут и полнометражных фильмов до 120 минут. Заявки должны были быть на английском языке или сопровождаться английскими субтитрами.

Награды были вручены в нескольких категориях, каждая из которых сопровождалась призом в размере 200 долларов США и официальным лавром:

Лучший короткометражный драматический фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший полнометражный драматический фильм

Лучший полнометражный документальный фильм

источник: MiddleAsianNews

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