Градус выживания: в Монголии внедрена терапия охлаждения мозга для раннего лечения доношенных детей

CentralAsia (MNG) -

Терапевтическая гипотермия у новорождённых с гипоксически-ишемической энцефалопатией внедрена в Монголии.

Впервые в Монголии объявлено о внедрении процедуры охлаждения мозга у детей в столичном родильном доме «Өргөө».

Охлаждение новорожденных детей в целях защиты мозга. Новорожденные могут страдать от последствий недостаточного кислородного снабжения мозга при рождении.

«Прошло 50 лет с тех пор, как в мире была представлена ​​терапия охлаждением мозга. Врачи и медсестры из нашей страны учились на Тайване и начали лечение. Хотя в Монголии она внедрена спустя 50 лет, неонатальный сектор развивается быстрыми темпами. Развитие неонатальный сектор означает создание здоровых граждан в Монголии. Доведение неонатальной помощи до мировых стандартов — это самая крупная инвестиция, которую мы можем сделать в нашей стране. Существует возможность снизить заболеваемость и смертность и предотвратить инвалидность за счет использования новейших передовых технологий в неонатальном секторе. Развитые страны мира больше всего инвестируют в детский сектор. Потому что будущее страны зависит от здоровых детей. Своевременное оказание качественной помощи обеспечивает основу для правильного формирования иммунной системы ребенка, защиты тканей и здорового роста», — сказала ӨЛЗИЙХИШИГ Бямбабаяр, заведующая неонатальным отделением родильного дома «Өргөө», руководитель национальной бригады по лечению охлаждения головного мозга.

ӨЛЗИЙХИШИГ Бямбабаяр

Современный уровень оказания медицинской помощи позволяет выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела. Что же касается доношенных, то их инвалидизация и гибель вполне обоснованно служат поводом для юридического разбирательства. Чаще всего неблагоприятные исходы у рождённых в срок бывают следствием анте- или интранатальной асфиксии. Её грозный итог — гипоксически-ишемическая энцефалопатия, поражающая до 7.7 из 1000 доношенных новорождённых и резко повышающая вероятность тяжёлых неврологических осложнений и гибели.

По статистике 2023 года, в Монголии проживают 12 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями. 80 процентов из них остаются инвалидами на всю жизнь из-за патологии головного мозга, возникшей во время беременности, родов или после рождения.

Гипоксически-ишемические поражения головного мозга у новорожденных относятся к одной из актуальных проблем перинатальной неврологии и неонатологии. Это связано с высокой частотой внутриутробного воздействия гипоксии на плод, интранатальной и постнатальной асфиксией и, прежде всего, с отсутствием в мировой медицинской практике эффективных лекарственных методов терапии тяжелых структурных форм этого заболевания.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у новорожденного – это динамично развивающийся процесс, инициированный эпизодом гипоксии, приводящим к нарушению мозгового кровотока (первичное повреждение) с последующим его восстановлением и запуском патофизиологического каскада (реперфузионное повреждение).

источник: MiddleAsianNews

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