Монголия начала экспортировать живых овец в Узбекистан

CentralAsia (MNG) -

В ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Узбекистан в июне 2024 года главы государств двух стран договорились увеличить товарооборот между Монголией и Узбекистаном, реализовать совместные проекты и программы в агропромышленном комплексе, а также изучить возможность создания совместного животноводческий кластер в обеих странах.

В этом контексте, согласно договору об экспорте 100 тыс. живых животных из Монголии в Узбекистан, Министерство иностранных дел, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Главное управление гражданской авиации и Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства Республики Узбекистан совместно приступили к перевозке в Узбекистан с 21 по 27 декабря 2024 года первой партии — более 7 тыс. голов овец.

Данная работа имеет важное значение для расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе взаимодействия со странами Центральной Азии в агропромышленном комплексе, поставок монгольского мяса и мясопродуктов на рынки этих стран, импорта фруктов и овощей из стран Центральной Азии.

источник: MiddleAsianNews

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