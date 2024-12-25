Аэропорты Монголии и Японии обменяются передовым опытом и повысят качество обслуживания

CentralAsia (MNG) -

Государственное общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хөшигийн Хөндий» Монголии, Корпорация международного аэропорта Нарита Японии и Japan Airport Terminal Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 20 декабря 2024 года.

Три стороны совместно организуют обучение с целью повышения профессиональных навыков и качества обслуживания сотрудников Международного аэропорта «Чингисхан» в Монголии.

Как пояснил Цэнгуун Ламжав, генеральный директор государственного общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Хөшигийн Хөндий» Монголии, международный аэропорт «Чингисхан» в Монголии прошел аудит Skytrax, международной организации, которая оценивает авиакомпании и аэропорты по всему миру, и получил рейтинг 4 звезды.

Впервые в истории гражданской авиации Монголии международный аэропорт «Чингисхан» удостоен «4 звезды» из пяти возможных в рейтинге QS от британской консалтинговой компании Skytrax, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Получив этот рейтинг «4 звезды», международный аэропорт «Чингисхан» присоединяется к ряду таких аэропортов, как Франкфурт, Сидней и лондонский Хитроу.

Более того, в этом году аэропорт встретил своего 2-миллионного пассажира. По сути, пропускная способность международного аэропорта «Чингисхан» по обслуживанию пассажиров и качеству обслуживания достигли международных стандартов. Чтобы поддерживать этот уровень, продолжать наши успехи и совершенствоваться, монгольская сторона решила перенять передовой менеджмент, передовой опыт и ноу-хау аэропортов Нарита и Ханеда, двух из 10 лучших аэропортов Японии, известных во всем мире.

В рамках сотрудничества будет реализована программа обмена, включающая перевод сотрудников аэропорта Нарита в Монголию, а также организацию как долгосрочного, так и краткосрочного обучения в Японии для сотрудников международного аэропорта «Чингисхан».

В своей речи на церемонии подписания Игавахара Масару, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, сказал: «Стоит отметить, что две компании-акционера Международного аэропорта Монголии «Чингисхан», построенного на льготный кредит правительства Японии, активно работают над улучшением работы аэропорта. Я хотел бы выразить свое удовлетворение тем, что количество пассажиров в этом году превзошло ожидания, достигнув двух миллионов, что сопоставимо с такими международными аэропортами, как Осака, Франкфурт и Париж».

По состоянию на 30 ноября 2024 года международный аэропорт «Чингисхан» обслужил 1 633 770 иностранных и монгольских пассажиров и 389 627 внутренних пассажиров, что в общей сложности составило 2 023 397 пассажиров. Обслуживание более 2 миллионов пассажиров за один год является важной вехой в истории гражданской авиации Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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