Монгольские хирурги-ортопеды повысили свою квалификацию в Южной Корее

CentralAsia (MNG) -

В соответствии с политикой правительства по диагностике и лечению 26 видов заболеваний, которые невозможно лечить внутри страны, Министерство здравоохранения инициировало важную программу обучения, направленную на повышение медицинских возможностей в стране. В рамках этой инициативы хирурги позвоночника из Национального центра травматологии и ортопедии (НЦТО) отправились в Южную Корею в октябре для прохождения углубленного обучения, что стало значительным шагом на пути к улучшению методов лечения позвоночника и хирургии в Монголии.

В состав учебной группы вошли ведущие хирурги-вертебрологи-ортопеды НЦТО: М.Цэлмэг, Б.Тайванбат и А.Бадмаараг. В течение своей годичной программы обучения они обучались в двух престижных южнокорейских медицинских учреждениях: больнице университета Soonchunhyang в Пучоне и больнице Korea University в Ансане. Под руководством профессора Су-Бин Им, известного нейрохирурга и эксперта в области спинальной хирургии, команда сосредоточилась на методах спинальной хирургии, включая коррекцию врожденных и тяжелых деформаций позвоночника, сколиоза, а также на передовых методах спондилодеза и замены дисков.

В рамках этого обучения Су-Бин Им посетил НЦТО в Монголии, где провел специализированный семинар для местных медицинских специалистов. Сессия предоставила возможность узнать о последних достижениях в спинальной хирургии и методах лечения, которые имеют решающее значение для развития высококачественной помощи в Монголии. Приглашенный хирург не только ознакомился с деятельностью НЦТО, но и дал ценные знания о передовых медицинских методах.

профессор Су-Бин Им

Во время пребывания в Южной Корее монгольская медицинская команда имела возможность участвовать в операциях для пациентов с дегенеративными деформациями поясничного отдела, многоуровневым стенозом шейного отдела позвоночника и компрессией нервных корешков. Эти случаи дали бесценный практический опыт в лечении сложных заболеваний позвоночника, который принесет большую пользу пациентам на родине.

Обучение является частью более широких усилий по оснащению монгольских врачей необходимыми навыками и знаниями для внедрения передовых методов диагностики и лечения заболеваний позвоночника. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что эти новые методы будут адаптированы и внедрены в Монголии, в конечном итоге улучшая качество здравоохранения и хирургических результатов для монгольских пациентов.

Министерство здравоохранения стремится повысить местный уровень знаний в специализированных медицинских областях посредством этой инициативы, которая направлена ​​на то, чтобы сделать более передовые методы лечения доступными внутри страны и снизить зависимость от международной медицинской помощи. Непрерывное профессиональное развитие НЦТО будет иметь ключевое значение для достижения этих целей.

Первичное обращение к терапевту

При возникновении вопроса о том, какой врач лечит спину эффективно, быстро и безопасно, в первую очередь нужно обратиться к терапевту. После первичного осмотра и обследования врач направит к узкому специалисту, который занимается диагностикой и лечением конкретных заболеваний спины, позвоночного столба или внутренних органов. Для исключения патологий со стороны почек и мочевыделительной системы могут быть назначены консультации у нефролога и уролога.

Вертебролог – это врач, который лечит спину, специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний позвоночника. Чаще всего к вертебрологу обращаются с проблемами межпозвоночных дисков, нарушениями осанки, сколиотическими изменениями позвоночника, нестабильностью сегментов и функциональными изменениями позвоночного столба.

Вертебролог стремится подобрать наиболее оптимальный вариант нехирургического лечения позвоночного столба. От квалификации и опыта вертебролога зависит успешность проводимого консервативного лечения, или определения объективных показаний к оперативному вмешательству.

Смежные специалисты для лечения позвоночника

Лечение позвоночника и целого ряда заболеваний опорно-двигательной системы осуществляют невропатолог, мануальный терапевт, ортопед или остеопат.

Боль в спине может проявляться в симптоматике целого ряда неврологических патологий. Основной задачей невролога является исключение злокачественных образований (опухоли позвонков, миеломная болезнь и др.), травматических болей, метаболических нарушений (остеопороз), некоторых инфекционных заболеваний.

Невропатолог должен учитывать патологии, которые могут представлять собой отражение болей в спине, и проявляющихся при заболеваниях сердца и сосудов (перикардит, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, аневризма аорты), патологиях дыхательной системы (воспаление легких, плеврит), заболеваниях внутренних органов и мочевыводящих путей (язвенная болезнь, панкреатит, холецистит), инфекционных болезнях (инфекционный эндокардит, опоясывающий лишай).

Мануальный терапевт в лечении заболеваний спины и позвоночника использует методы альтернативной медицины, исключающие прием фармакологических препаратов. В мануальной терапии используют различные методики восстановления здоровья позвоночника: массажные техники стретчинга, ударно-волновое воздействие, постизометрическую релаксацию, рефлексотерапию и др.

Используя различные методы, мануальный терапевт может вправить смещенные позвонки, уменьшить выпирание тканей при межпозвоночной грыже, убрать хронические головные боли при остеохондрозе и травмах мозга, болевой синдром при люмбалгии. Мануальная терапия помогает убрать неврологические расстройства, которые связаны с компрессией спинномозговых нервов, облегчить / вылечить состояния при миалгии и миозите, деформирующем артрозе, спондилоартрите, стенозе центрального позвоночного канала, радикулопатии и других патологических состояниях.

Ортопед диагностирует и лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, рассматривает проблемы развития костно-мышечной системы, врожденные патологии, травмы, а также осложнения, вызванные инфекциями. Часто врачи-ортопеды лечат состояния посттравматического периода, профессиональные заболевания, связанные с опорно-двигательной системой.

Врач-остеопат рассматривает заболевание в тесной связи со всеми органами и системами организма. Его лечение основано на мягких манипуляциях (пальпации) с костями черепа, позвоночника, копчиковой кости, на восстановлении крово- и лимфотока, избавлении от зажимов, спаек, смещения внутренних органов, нормализациии тонуса мышечных тканей.

Травматолог занимается лечением растяжений и травм, полученных в результате резких движений, значительной физической нагрузки или других воздействий.

источник: MiddleAsianNews

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