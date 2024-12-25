Более 636 000 монголов используют приложение What3Words

CentralAsia (MNG) - Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии запустило кампанию, призывающую каждого гражданина установить на свои мобильные телефоны приложение What3Words, определяющее местоположение. В рамках этих усилий приложение было установлено и внедрено для использования на мобильных телефонах 636 876 граждан Монголии в 21 аймаке Монголии.

Гражданам, скотоводам и перевозчикам рекомендуется регулярно следить за прогнозами погоды и обновлениями, обеспечивать надлежащую подготовку и готовность своего оборудования и личных ресурсов, а также принимать превентивные меры против потенциальных рисков.

В случае потенциальных опасностей или чрезвычайных ситуаций люди могут указать свое местоположение, используя адрес из трех слов через приложение What3Words. В зависимости от своего мобильного устройства пользователи могут загрузить и использовать приложение из Play Store или App Store.

Если звонящий, предоставляющий информацию или делающий отчет, не может определить свое местоположение или предоставить координаты, звонящий может использовать приложение What3Words на своем смартфоне, независимо от того, подключен ли он к Интернету или нет. Указав адрес из трех слов, можно определить точное местонахождение отчета, что гарантирует быстрый и эффективный ответ без задержек.

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