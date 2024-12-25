Bogd Bank и FMO начинают сотрудничество в целях поддержки МСП и экологически чистых проектов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Bogd Bank, который продолжает прилагать усилия по расширению прав и возможностей МСП, в частности, женского бизнеса, а также зеленых инициатив, и FMO, миссия которого заключается в повышении инклюзивного и устойчивого процветания, начали свое сотрудничество, подписав соглашение о срочном кредите на сумму 20 миллионов долларов США.

Из кредита в размере 20 миллионов долларов США не менее тридцати процентов будет выделено на зеленые проекты, а семьдесят процентов пойдет на сельскохозяйственные, молодежные и женские МСП в Монголии.

«Bogd Bank стремится поддерживать МСП, расширять права и возможности женского бизнеса и продвигать устойчивые зеленые инициативы по всей Монголии. Сотрудничество с такой организацией, как FMO, которая разделяет нашу цель по стимулированию экономического роста Монголии посредством значимого финансирования, полностью соответствует нашей основной миссии. Мы рады начать это сотрудничество с FMO и твердо верим, что оно проложит путь к успешному и долгосрочному партнерству», — заявил Саруул Ганбаатар, генеральный директор Bogd Bank.

«Мы очень рады начать наше партнерство с Bogd Bank в Монголии, поддерживая их миссию по повышению финансовой доступности и продвижению зеленого финансирования», — сказал Хуан Хосе Дада Ортис, директор по финансовым учреждениям в FMO. «Это сотрудничество отражает нашу общую приверженность обеспечению устойчивого развития и решению проблем, связанных с климатом, способствуя существенному прогрессу в сокращении неравенства и охвату недостаточно охваченных МСП. FMO гордится сотрудничеством с Bogd Bank и уверена, что это знаменует начало долгосрочного сотрудничества».

Bogd Bank с момента своего основания в 2014 году предоставил финансирование почти 12 500 заемщикам из различных секторов через свои 17 филиалов и более 240 сотрудников. Благодаря бесконечным усилиям, направленным на МСП и зеленый сектор, более трети кредитного портфеля состоит из МСП, с неизменным акцентом на бизнес, возглавляемый женщинами, и зеленый сектор. В 2021 году Bogd Bank стал первым банком, чьи акции котируются на Монгольской фондовой бирже.

FMO — голландский банк развития предпринимательства. Как ведущий инвестор воздействия, FMO поддерживает устойчивый рост частного сектора в развивающихся странах и на формирующихся рынках, инвестируя в амбициозные проекты и предпринимателей. FMO считает, что сильный частный сектор ведет к экономическому и социальному развитию, и имеет более чем 50-летний подтвержденный послужной список, позволяющий предпринимателям делать местные экономики более инклюзивными, производительными, устойчивыми и стабильными. FMO фокусируется на трех секторах, которые оказывают сильное влияние на развитие: агробизнес, продовольствие и вода, энергетика и финансовые институты. С общим выделенным портфелем в размере ~13 млрд евро, охватывающим более 85 стран, FMO является одним из крупнейших двусторонних банков развития частного сектора в мире.

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