МВФ: правовые реформы необходимы для обеспечения независимости Центрального банка

CentralAsia (MNG) - Международный валютный фонд (МВФ) сообщает, что Центральный банк Монголии может успешно бороться с инфляцией и поддерживать стабильный экономический рост, работая независимо в сотрудничестве с правительством.

Банк Монголии объявил (ЦБ Монголии) о планах сосредоточиться на повышении своей независимости и проведении правовых реформ. Международные организации и экономисты подчеркивают, что нынешняя система не обладает достаточной операционной автономией для центрального банка, а значительное фискальное влияние на денежно-кредитную политику является ключевым недостатком системы Монголии.

Банк Монголии подтвердил свое намерение отдать приоритет своей независимости и провести необходимые правовые реформы.

В некоторых странах конституции прямо включают центральные банки в состав государственных учреждений. Однако нынешняя правовая база Монголии не содержит таких положений. Исследователи полагают, что включение полномочий и обязанностей центрального банка в конституцию создаст правовую основу для независимой реализации денежно-кредитной политики в соответствии с национальными интересами.

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