Владимир Путин провел встречу с Эмомали Рахмоном

CentralAsia (TJ) - В Ленинградской области 24 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Рахмон прибыл в Россию с рабочим визитом.

Как сказал Владимир Путин, отношения между странами конструктивные, развиваются хорошими темпами. «Таджикистан – наш надёжный союзник и хороший экономический партнёр. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнёров Таджикистана, второе место – по объёму инвестиций: и в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение – небольшое, но тем не менее оно состоится», - сказал он.

Он напомнил недавно прошедшую межправкомиссию. Был подготовлен план совместной работы на ближайшие годы. Путин выразил уверенность, что всё это будет реализовываться и осуществляться.

«Там очень хорошие направления взаимодействия, они выбраны неслучайно: всё, что подготовлено правительствами двух стран, направлено на развитие не только наших отношений, но и на осуществление именно тех проектов, в которых заинтересован Таджикистан как страна с быстро растущей и развивающейся экономикой. Мы рады всем вашим начинаниям, всем вашим успехам», - сказал он.

Владимир Путин отметил развитие межрегионального сотрудничества, гуманитарного сотрудничества, в том числе предоставление таджикистанцам самой большой квоты для обучения в России – 1000 человек. Россия готова ее увеличить в ближайшее время.

В свою очередь Эмомали Рахмон отметил, что завершающийся год был насыщенным для отношений между странами: по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана, товарооборот увеличился почти на 20%, развиваются связи в культурно-гуманитарной сфере.

«Россия является главным стратегическим партнёром Таджикистана, мы в целом удовлетворены динамикой развития по всем направлениям. Мы очень благодарны поддержке в области гуманитарной сферы – за выделение средств для строительства школы для одарённых детей в Душанбе и драматического театра имени Маяковского. Это имеет очень важное значение для нас», - сказал он.

«Думаю, мы сегодня и завтра подытожим, и есть что обсуждать. Особенно вопросы региональной безопасности, глобальной безопасности нас тоже волнуют – Вы сами знаете, где находится Таджикистан и какие проблемы есть», - добавил он.

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