Украина получила первый миллиард долларов за счет доходов от заблокированных российских активов

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CentralAsia (CA) - Украина получила от США первый транш в размере миллиарда долларов из 20-миллиардного кредита, который будет обеспечен доходами от заблокированных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — заявил украинский премьер.

Страны G7 в июне объявили о своем решении выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ. В октябре главы минфинов США и Украины — Джанет Йеллен и Сергей Марченко — подписали соглашение о выделении кредита в размере $20 млрд. Предполагается, что еще $20 млрд выделит Евросоюз. Оставшиеся $10 млрд выделят Канада, Япония и Великобритания.

После начала боевых действий в Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе хранится около $210 млрд. 19 декабря 2024 года саммит Евросоюза принял юридически обязывающее для всех стран союза решение, согласно которому эти замороженные активы останутся заблокированы до окончания боевых действий.