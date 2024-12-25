Вооруженные группировки Сирии согласились войти в состав Минобороны

CentralAsia (CA) - Сирийские вооруженные формирования, участвовавшие в наступлении с целью свержения Башара Асада, согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны Сирии, сообщает Аljazeera.

Соглашение было достигнуто по итогам встречи лидера пришедшей к власти «Хайат Тахрир аш-Шам» Ахмедом аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) с командирами группировок.

Как отмечает AFP, на опубликованной по итогам встречи фотографии Ахмед аш-Шараа стоит в окружении лидеров нескольких действующих в Сирии группировок, за исключением представителей курдских сил. При этом глава ХТШ говорил о планах не допустить, чтобы в стране «было неподконтрольное государству оружие», в том числе у курдских сил.

22 декабря Ахмед аш-Шараа заявил, что вооруженные формирования смогут существовать в Сирии только под контролем Минобороны. На это условие, по его словам, многие командиры согласились еще до начала наступления антиправительственных сил. Возглавит Министерство обороны в переходном правительстве Мурхаф Абу Касра (известен по прозвищу Абу аль-Хасан аль-Хамави) — он был командующим военным крылом ХТШ.

Исламистские группировки, контролировавшие провинцию Идлиб, во главе с ХТШ начали наступление в Сирии 27 ноября, а 8 декабря вошли в Дамаск и объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад покинул пост главы государства, который он занимал с 2000 года, и уехал в Россию. До 1 марта 2025 года в стране действует переходное правительство.