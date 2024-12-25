Пашинян заболел коронавирусом и пропустит саммит СНГ в Санкт-Петербурге

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и 23-24 декабря работал из дома, говорится в сообщении в его телеграм-канале.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — заявил он.

Также премьер рассказал, что до конца дня примет решение, будет ли принимать участие 26 декабря в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Сегодня президент России Владимир Путин проведет предновогодний неформальный саммит лидеров Содружества в Санкт-Петербурге. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что на встрече подведут итог российского председательства в СНГ. Председательство на год перейдет к Таджикистану. После завершения официальной части мероприятия у лидеров стран намечено неформальное общение. Стороны, в частности, обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы, На торжества в Москву, по словам Ушакова, что приглашены лидеры стран—участниц СНГ.