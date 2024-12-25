59 украинских дронов за ночь атаковали регионы России, аэропорт Казани ограничил работу

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CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российской стороны, дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 59 дронов: 26 сбили в Белгородской области, 23 — в Воронежской, по три — в Курской, Брянской и Тамбовской областях, один — над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили дроны в пригороде Воронежа и двух районах области. В одном из районов из-за падения обломков повреждена линия электропередачи. Также повреждены несколько частных домов и построек, пострадавших нет.

В Брянской области, по данным властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Власти других атакованных регионов о последствиях не сообщали.

В Росавиации сообщили утром 25 декабря, что в работе аэропорта Казани ввели ограничения, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Как сообщает РИА Новости, рейсы из Стамбула, Алматы и Томска, летевшие в Казань, перенаправили в Самару.

Такие ограничения в работе аэропортов вводят регулярно в разных регионах страны, обычно это связано с угрозой атаки дронов.