В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку. Видео

- Казахстан, происшествия
- 13:44, 25 декабря 2024
- Просмотров: 5959 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - При выполнении рейса по маршруту Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), экипаж подал сигнал бедствия, доложив об отказе системы управления и решения следовать в Актау Мангистауской области Казахстана.
При заходе на посадку в Актау борт столкнулся с земной поверхностью.
Как сообщает аэропорт Чечни, разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.
По предварительным данным, на борту было 72 человека — 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна.
Прибывшими на место авиационного происшествия спасателями обнаружено 12 выживших человек.
В Актау разбился пассажирский самолет
Силами МЧС пожар ликвидирован полностью.
На место работают медики и психологи ЦМК МЧС РК.