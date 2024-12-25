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В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку. Видео

CentralAsia (KZ) -  При выполнении рейса по маршруту Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), экипаж подал сигнал бедствия, доложив об отказе системы управления и решения следовать в Актау Мангистауской области Казахстана.

При заходе на посадку в Актау борт столкнулся с земной поверхностью.

Как сообщает аэропорт Чечни, разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.

По предварительным данным, на борту было 72 человека — 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна.

Прибывшими на место авиационного происшествия спасателями обнаружено 12 выживших человек.

В Актау разбился пассажирский самолет

Силами МЧС пожар ликвидирован полностью.

На место работают медики и психологи ЦМК МЧС РК.

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