Количество выживших после крушения самолета в Актау увеличилось до 16 человек, - Минздрав РК
- Казахстан, происшествия
- 13:52, 25 декабря 2024
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- Обновлено: 14:03, 25 декабря 2024
|Предыстория: В Актау разбился самолет, летевший из Баку. Видео
CentralAsia (KZ) - По последним данным, после крушения самолета в Актау количество выживших увеличилось до 16 человек, сообщает Минздрав РК.
Ранее сообщалось о 12 выживших, в том числе ребенок.
Их эвакуировали с места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщает аэропорт Чечни, разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.
Крушение пассажирского самолета в Актау
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