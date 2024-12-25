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Количество выживших после крушения самолета в Актау увеличилось до 16 человек, - Минздрав РК
Предыстория: В Актау разбился самолет, летевший из Баку. Видео

CentralAsia (KZ) -  По последним данным, после крушения самолета в Актау количество выживших увеличилось до 16 человек, сообщает Минздрав РК.

Ранее сообщалось о 12 выживших, в том числе ребенок.

Их эвакуировали с места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает аэропорт Чечни, разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.

Крушение пассажирского самолета в Актау

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