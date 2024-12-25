Самолёт упал возле Актау: На борту произошёл взрыв баллона, - местные власти
- Казахстан, происшествия
- 13:58, 25 декабря 2024
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CentralAsia (KZ) - На борту потерпевшего крушение самолёта в Казахстане произошёл взрыв баллона, говорится в комментарии управления здравоохранения Мангистауской области РК.
«В 10:58 25 декабря поступил вызов первой категории срочности. На борту самолёта взорвался баллон», – говорится в сообщении.
В пресс-службе акимата области сообщили, глава региона Нурдаулет Килыбай находится на месте крушения. Он ознакомился с деталями происшествия и ходом спасательных работ.
Килыбай дал поручения компетентным органам и подчеркнул, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.
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