После крушения самолета в Казахстане госпитализированы 25 человек, - МЧС РК

CentralAsia (KZ) - В Мангистаускую областную больницу доставлены 25 человек, пострадавших в результате крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, сообщило МЧС Казахстана. Ранее Минздрав республики сообщал о 6 выживших.

Самолет летел из Баку и должен был приземлиться в Грозном.

Азербайджанские СМИ сообщили о том, что выжившие люди, которые сидели в хвостовой части самолёта, самостоятельно выбрались из него и начали помогать другим.

Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. По предварительным данным, он столкнулся со стаей птиц. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа.

Крушение пассажирского самолета в Актау

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения