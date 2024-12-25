Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета в Актау

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL, сообщил «РИА Новости» источник.

При выполнении рейса по маршруту Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), экипаж подал сигнал бедствия, доложив об отказе системы управления и решения следовать в Актау Мангистауской области Казахстана. При заходе на посадку в Актау борт столкнулся с земной поверхностью.

Как сообщает аэропорт Чечни, разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.

По последним данным, после крушения самолета в Казахстане госпитализированы 25 человек.

Крушение самолета в Актау