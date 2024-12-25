Авиакатастрофа под Актау: Полиция возбудила уголовное дело

CentralAsia (KZ) - По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау возбуждено уголовное дело, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департаменте полиции на транспорте Казахстана.

«В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Первые сообщения о том, что самолет, летевший из Баку в Грозный, запросил экстренную посадку в Актау, появились в 11:20.

По данным пресс-службы аэропорта Грозного, причиной изменения маршрута стал густой туман. Самолет сначала был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

По данным СМИ, причиной катастрофы стало столкновение самолета со стаей птиц.

По предварительной официальной информации, на борту находилось 67 человек. По данным МЧС, среди пассажиров есть выжившие.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, в Актау на место происшествия выехало 14 бригад скорой помощи.

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