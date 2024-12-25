Число выживших при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане выросло до 28

CentralAsia (KZ) - Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28, сообщили РБК в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области РК.

«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области», — сообщили там.

На место происшествия были отправлены 23 бригады скорой помощи.

Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительной информации, на борту самолета находились 67 человек, из которых пятеро — члены экипажа. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Кыргызстана.

На борту самолета Embraer 190 «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

Embraer 190 (Эмбраер-190) относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км.

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