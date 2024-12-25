Правительство Казахстана создало комиссию для расследования причин крушения самолёта Embraer 190 под Актау

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов своим постановлением создал правительственную комиссию, которая займется расследованием причин крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе аэропорта города Актау, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.

«Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших», - отмечают в правительстве, заверив, что кабмин также сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования и оказанию первоочередной помощи.

Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительной информации, на борту самолета находились 67 человек, из которых пятеро — члены экипажа. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Кыргызстана.

На борту самолета Embraer 190 «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

Embraer 190 (Эмбраер-190) относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км.

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