На месте крушения самолета Embraer 190 близ Актау обнаружили тела четырех погибших

CentralAsia (KZ) - На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщили РБК в управлении здравоохранения Мангистауской области РК.

«На сейчас в Мангиустаускую областную больницу доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семерых тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, госпитализированы», — рассказал руководитель управления Бекболат Избасаров.

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. По данным Минтранса Казахстана, всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Кыргызстана. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области республики уточняли, что выжили как минимум 28 человек.

Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения