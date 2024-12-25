Крушение самолета Embraer 190 близ Актау: Обнародован список пассажиров и экипажа

Самолет азербайджанской авиакомпании Azal

CentralAsia (KZ) - Полный список пассажиров разбившегося самолета Embraer 190 под казахстанским Актау опубликовала авиакомпания Azerbaijan Airlines.

«По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира - 37 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 6 граждан Казахстана и 16 граждан России», - сообщили в авиакомпании.

Список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку-Грозный:

1. Агаев Рамин

2. Ахмедов Рашад

3. Алимирзаева Хадиджа

4. Алимирзоев Али

5. Алиев Замин Идрис

6. Ангбазова Малейка

7. Арсбаева Джейран

8. Арсбаева Мадина

9. Ринат Асанов

10. Ацаева Заира

11. Бабаев Анар

12. Байрамова Лейла

13. Байрамзаде Айхан

14. Джамиля Бислиева

15. Девришов Самир

16. Девришов Тофик

17. Ерлан Джунушалиев

18. Эдиев Увайс

19. Еганов Мохаммадали

20. Евстигнеева Кристин

21. Филиев Рамадан

22. Гадыров Гейдар

23. Гистаров Ибрагим

24. Гистаров Рашид

25. Моминат Гогамова

26. Гурбахов Хамзат

27. Яндаров Арби

28. Ибрагимов Рамин

29. Нармина Игидова

30. Исмаилов Исмаил

31. Исмаилов Хабиб

32. Джафаров Тогрул

33. Джалилов Низами

34. Ариф Джараев

35. Джараев Гаджибрагим

36. Караев Махир

37. Джееров Хизри

38. Джеерова Салихат

39. Жумагулов Бауыркан

40. Джутаева Салима

41. Халаева Хафизет

42. Костиев Ибрагимхан

43. Галина Максудова

44. Мамедов Заур

45. Мехтиев Ядигар

46. Мустафаев Фаиг

47. Лейла Омарова

48. Осмонов Тилек

49. Папахов Магомед

50. Рахимов Субхонкул

51. Садыгов Гошгар

52. Сайдуллаев Зинатул

53. Шабанова Вафа

54. Шаймарданова Гаук

55. Сираков Нурулла

56. Сиракова Муслимат

57. Тулешинов Сандибек

58. Тутунчиев Махмуд

59. Убаев Арби

60. Езнаева Рана

61. Джамалуллаил Медин

62. Джумакат Эльдар

Список членов экипажа:

63. Кшнякин Игорь

64. Кальянинов Александр

65. Алиева Хокума

66. Асадов Зульфугар

67. Рагимли Айдан

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. По данным Минтранса Казахстана, всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области республики уточняли, что выжили как минимум 28 человек.

Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон.

Embraer 190 (Эмбраер-190) относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения