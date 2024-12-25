Алиев созвонился с Путиным после крушения самолета Embraer 190 в Казахстане

CentralAsia (CA) - Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор после крушения вблизи казахстанского Актау самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, находясь в самолете, и объяснил, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в связи с авиакатастрофой, среди которых были граждане Азербайджана, России и других стран, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим»,— приводится содержание их разговора.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-колла также заявил, что Владимир Путин уже созвонился с Ильхамом Алиевым и «выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау».

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. На борту самолета находились 67 человек, из которых пятеро — члены экипажа. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 граждан Казахстана и 3 — Кыргызстана. По последним данным МЧС Казахстана, после крушения выжили 28 человек. Региональные власти Казахстана заявили, что на борту самолета взорвался баллон. Сообщалось о столкновении воздушного судна с птицами.