Крушение самолёта возле Актау: Местные власти опубликовали список выживших, среди них два кыргызстанца

CentralAsia (KZ) - Список выживших пассажиров самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в нескольких километрах от Актау, предоставило управление здравоохранения Мангистауской области РК, сообщает informburo.kz.

В списке числятся:

Асанов Ринат, Кыргызстан. Осмонов Т., Кыргызстан. Джумалиев Е., Россия. Евстегнеева К., Россия. Байрамзара А., Азербайджан. Алиев З., Азербайджан. Жалелов Н., Азербайджан. Мамедов З., Россия. Сираков Н., Азербайджан. Арысбаева М., Россия. Асадов С., Азербайджан. Бисекеева Д., Россия. Караев Н., Азербайджан. Сейдахматова М., Россия. Кадиров Г., Азербайджан. Разимли А., Азербайджан. Эдиев У., Россия. Фамилия неизвестна, имя Азой, Россия. Джапаров Т., Азербайджан. Дережиев Т., Азербайджан. Дирбисиков С., Азербайджан. Папахов С., Россия. Кафа Ш., Азербайджан. Фамилия неизвестна, имя Лейла, Азербайджан. Рахимов С., Россия. Женщина 32-х лет, имя неизвестно. Женщина 40 лет, имя неизвестно. Арсбаева М. (ребёнок), живёт в Германии, гражданство не знает. Джерова С.Х. (ребёнок), Азербайджан.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту упавшего самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В самолете летели 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.

Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон.

Embraer 190 (Эмбраер-190) относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км.

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