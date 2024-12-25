Крушение самолёта возле Актау: Местные власти опубликовали список выживших, среди них два кыргызстанца

- Казахстан, происшествия
- 16:09, 25 декабря 2024
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- Обновлено: 16:10, 25 декабря 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Список выживших пассажиров самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в нескольких километрах от Актау, предоставило управление здравоохранения Мангистауской области РК, сообщает informburo.kz.
В списке числятся:
- Асанов Ринат, Кыргызстан.
- Осмонов Т., Кыргызстан.
- Джумалиев Е., Россия.
- Евстегнеева К., Россия.
- Байрамзара А., Азербайджан.
- Алиев З., Азербайджан.
- Жалелов Н., Азербайджан.
- Мамедов З., Россия.
- Сираков Н., Азербайджан.
- Арысбаева М., Россия.
- Асадов С., Азербайджан.
- Бисекеева Д., Россия.
- Караев Н., Азербайджан.
- Сейдахматова М., Россия.
- Кадиров Г., Азербайджан.
- Разимли А., Азербайджан.
- Эдиев У., Россия.
- Фамилия неизвестна, имя Азой, Россия.
- Джапаров Т., Азербайджан.
- Дережиев Т., Азербайджан.
- Дирбисиков С., Азербайджан.
- Папахов С., Россия.
- Кафа Ш., Азербайджан.
- Фамилия неизвестна, имя Лейла, Азербайджан.
- Рахимов С., Россия.
- Женщина 32-х лет, имя неизвестно.
- Женщина 40 лет, имя неизвестно.
- Арсбаева М. (ребёнок), живёт в Германии, гражданство не знает.
- Джерова С.Х. (ребёнок), Азербайджан.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту упавшего самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В самолете летели 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.
Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон.
Embraer 190 (Эмбраер-190) относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км.