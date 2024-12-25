Во Владикавказе произошел взрыв в ТЦ из-за падения обломков сбитого беспилотника

CentralAsia (CA) - В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв и пожар.

По предварительным данным, взрыв произошел в 8:30 утра на верхнем этаже ТЦ. По открытым данным, в этот момент торговый центр еще был закрыт для посетителей.

Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. м. В результате взрыва погибла сотрудница ТЦ. Пострадало более десяти человек.

Причиной взрыва и пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на данные Минобороны РФ. Первоначально причиной пожара назывался взрыв баллона газа

По его словам, беспилотник самолетного типа был сбит российскими средствами ПВО 25 декабря в 8:28 по местному времени.

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — заявил Меняйло.

Минобороны РФ располагает данными о том, что беспилотники атаковали и ряд других регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава Северной Осетии.

Минобороны России не сообщало о том, что российские военные сбили беспилотники над Северной Осетией.