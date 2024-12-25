Будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы в Актау, - Путин

CentralAsia (CA) - Будет проведено тщательное расследование, будет согласована работа авиационных служб. Об этом сказал президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав стран СНГ.

Он сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был почти на месте [в России], но вынужден был развернуться и полететь в Баку, потому что это был азербайджанский самолет.

Путин принес слова соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Сегодня в Мангистауской области Казахстана потерпел крушение самолет Embraer 190, следовавший по маршруту Баку—Грозный.

На борту находилось 67 человек, в их числе 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана.

По последним данным, выжили 29 человек.