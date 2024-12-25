Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших после крушения самолета в Актау

CentralAsia (KZ) - При крушении лайнера Embraer 190 Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку, выжили 32 человека, следует из данных Генпрокуратуры Азербайджана, передает «Интерфакс».

Последний раз сообщалось о 29 пострадавших.

«Мы пока не можем сообщить о каких-либо результатах расследования. Рассматриваются все версии, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия»,— сказал представитель пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов на брифинге.

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. Предварительно, после столкновения самолета с птицами произошла внештатная ситуация (сообщалось о взрыве баллона на борту), из-за чего было решено совершить посадку на запасном аэродроме. Лайнер разбился в 3 км от казахстанского аэропорта Актау. За полчаса до крушения командир объявил аварийную ситуацию. По данным МЧС Казахстана, на борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

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