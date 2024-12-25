Кадры с места крушения самолета Embraer 190 в Актау. Видео падения

CentralAsia (KZ) - Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился сегодня, 25 декабря под Актау, Казахстан.

По предварительным данным, этот борт вылетел из Баку, но из-за тумана в пункте назначения Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Возле аэропорта самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом.

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Предварительно, причиной крушения мог стать взрыв баллона на борту самолета после столкновения воздушного судна с птицами. По разным данным, на борту находились от 67 до 69 человек. Среди пассажиров — 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Известно, что выжили 32 человека.

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