Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию крушения самолета в Актау

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеграмме выразил соболезнования президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау. Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы, ее возглавит вице-президент Казахстана Канат Бозумбаев.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне»,— говорится в телеграмме.

Лайнер Embraer 190 Azerbaijan Airlines, летевший из Багу в Грозный, из-за внештатной ситуации направился на запасной аэродром в Актау, и разбился в 3 км от него. Ильхам Алиев, прервавший свой визит в Россию, взял ситуацию под личный контроль и поручил создать комиссию по расследованию, которая будет взаимодействовать с властями Казахстана. Соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.

На борту самолета среди 69 человек находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Выжило, по последним данным, 32 человека. Число погибших официально неизвестно. Предварительно, причиной крушения мог стать взрыв баллона на борту самолета после столкновения воздушного судна с птицами.

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