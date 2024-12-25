Токаеву доложили о расследовании причин авиакатастрофы близ Актау

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, сообщила пресс-служба правительства.

«Главе государства было доложено о проводимой Правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау», - говорится в сообщении.

На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета. Он поручил создать госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы, ее возглавит вице-президент Казахстана Канат Бозумбаев.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился сегодня, 25 декабря под Актау, Казахстан.

По предварительным данным, этот борт вылетел из Баку, но из-за тумана в пункте назначения Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Возле аэропорта самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом.

Предварительно, причиной крушения мог стать взрыв баллона на борту самолета после столкновения воздушного судна с птицами. По разным данным, на борту находились от 67 до 69 человек. Среди пассажиров — 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Известно, что выжили 32 человека.

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