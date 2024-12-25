Президент Азербайджана: Преждевременно говорить о причинах крушения самолета в Казахстане

CentralAsia (CA) - Причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) неизвестны, есть разные версии, говорить о них рано. Об этом 25 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передают «Известия».

«Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован», — сказал он, добавив, что причины авиакатастрофы пока остаются неизвестными.

Алиев также отметил, что по предоставленной ему информации, самолет AZAL из-за ухудшения погодных условий изменил направление полета в сторону аэропорта Актау, трагедия произошла при посадке.

На борту было 67 человек. 32 человека выжили.