Президент Азербайджана: Преждевременно говорить о причинах крушения самолета в Казахстане
- Азия и мир, происшествия
- 19:23, 25 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) неизвестны, есть разные версии, говорить о них рано. Об этом 25 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передают «Известия».
«Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован», — сказал он, добавив, что причины авиакатастрофы пока остаются неизвестными.
Алиев также отметил, что по предоставленной ему информации, самолет AZAL из-за ухудшения погодных условий изменил направление полета в сторону аэропорта Актау, трагедия произошла при посадке.
На борту было 67 человек. 32 человека выжили.
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