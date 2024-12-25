CentralAsia (KZ) - Для идентификации погибших в авиакатастрофе будут назначены экспертизы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.
Как пишет orda.kz, в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана.
Представитель азербайджанской делегации охарактеризовал ситуацию как крайне тяжёлую. «Ситуация плохая», — отметил он, говоря о погибших и состоянии пострадавших.
Обращаясь к медицинскому персоналу, Бозумбаев дал чёткие указания: «Тех, у кого легкие травмы, пока не трогайте. Мало ли что — вдруг тромб или другое осложнение. Пусть специалисты осмотрят их. Прокапайте, измерьте давление. Все, кто в состоянии говорить, уже вышли на связь с родственниками», — добавил зампремьера.
На борту азербайджанского самолета, который потерпел крушение 25 декабря в Актау, было 67 человек, в том числе 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
По последним данным, погибли 38 человек.