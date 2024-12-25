Для идентификации погибших в авиакатастрофе будут назначены экспертизы

CentralAsia (KZ) - Для идентификации погибших в авиакатастрофе будут назначены экспертизы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Как пишет orda.kz, в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана.

Представитель азербайджанской делегации охарактеризовал ситуацию как крайне тяжёлую. «Ситуация плохая», — отметил он, говоря о погибших и состоянии пострадавших.

Обращаясь к медицинскому персоналу, Бозумбаев дал чёткие указания: «Тех, у кого легкие травмы, пока не трогайте. Мало ли что — вдруг тромб или другое осложнение. Пусть специалисты осмотрят их. Прокапайте, измерьте давление. Все, кто в состоянии говорить, уже вышли на связь с родственниками», — добавил зампремьера.

На борту азербайджанского самолета, который потерпел крушение 25 декабря в Актау, было 67 человек, в том числе 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

По последним данным, погибли 38 человек.

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