В авиакатастрофе погибли 38 человек, - заместитель премьера Казахстана

CentralAsia (KZ) - В авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с азербайджанской делегацией в больнице.

«Ситуация не очень хорошая», - сказал он.

По его словам, в каких-то случаях человека можно опознать, в каких-то — нужно делать экспертизу.

Как сообщил Бозумбаев, 29 человек выжили. 27 из них получают лечение в одной больнице, двое детей в другой больнице.

На борту азербайджанского самолета, который потерпел крушение 25 декабря в Актау, было 67 человек, в том числе 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

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