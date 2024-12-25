Авиакатастрофа в Актау. Все шесть казахстанцев, которые были на борту, погибли

CentralAsia (KZ) - Все шесть граждан Казахстана, которые были на борту потерпевшего крушения самолета, погибли. Об этом сообщает orda.kz.

В Актау проходит официальный брифинг с участием представителей властей, включая заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, главу МЧС Чингиса Аринова и министра транспорта Марата Карабаева.

По данным Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 человек выжили.

В авиакатастрофе погибли четыре жителя Мангистауской области, один из Костаная, один из Астаны.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании разбился 25 октября вблизи аэропорта Актау.

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