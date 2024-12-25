При крушении самолета в Актау погибли 23 пассажира из Азербайджана, 7 из РФ и 6 из Казахстана

CentralAsia (KZ) - В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау из 67 человек (в том числе экипажа), находившихся на борту самолета, погибли 38, выжили - 29. Об этом сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев.

«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана — три человека, все трое выжили; из РФ — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж — пять человек, из них два человека погибли, трое выжили», — сказал министр.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) выполнял рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки. При заходе на посадку самолет разбился в 3 км от аэродрома.

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