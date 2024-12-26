На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик

CentralAsia (KZ) - Черный ящик разбившегося в Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) найден, сообщает «Казинформ» со ссылкой на главного транспортного прокурора Казахстана Тимура Сулейменова.

Вице-премьер Канат Бозумбаев уточнил, что самолет зашел в воздушное пространство республики в 11:02. В 11:28 связь с ним оборвалась, в 11:37 он столкнулся с землей. Бортовой самописец, найденный на месте крушения, приобщен к делу.

При крушении, по последним данным, погибли 38 человек. 29 выживших.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также завели дело о халатности. AZAL решила приостановить рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин авиакатастрофы. Перевозчик называл предварительной причиной крушения столкновение лайнера с птицами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура. Он прервал свой визит в Россию.

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