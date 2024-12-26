Вице-премьер Казахстана прокомментировал информацию про следы возможного обстрела самолёта

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Актау прокомментировал информацию про следы возможного обстрела самолёта, сообщает Informburo.kz.

В соцсетях обратили внимание на вмятины и дырки на хвостовой части упавшего борта. Журналисты попросили прокомментировать эти повреждения.

«К расследованию подключили экспертов-криминалистов и экспертов из гражданской авиации. Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные причины установить невозможно: есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы», – сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что части самолёта разбросаны на расстоянии около 500 метров.

«Я видел самолёт и обломки, лежащие на расстоянии 500 метров друг от друга. Пока он ударился о землю и переворачивался, многое могло произойти. Я далёк от того, чтобы делать поспешные выводы. Давайте дадим экспертам выполнить свою работу. Всё расследование находится в юрисдикции Казахстана и под строгим контролем Генеральной прокуратуры. Соответствующие поручения были даны главой государства», - сказал он.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но из-за нештатной ситуации направился в казахстанский Актау. При заходе на посадку самолет разбился в 3 км от аэродрома.

На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пятеро членов экипажа, 38 из них погибли, а 29 — выжили. В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности

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