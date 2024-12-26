Китай выражает готовность решить вопросы по проекту трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод

CentralAsia (MNG) - 24 декабря 2024 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии госпожу Шэнь Миньцзюань и помощника генерального директора группы компаний «China Energy» Кан Фэнвэя.

На встрече стороны обменялись мнениями по проекту трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод. Правительство Китайской Народной Республики официально выразило готовность решить вопрос по проекту трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод посредством международного соглашения между правительствами двух стран. Проект трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод обсуждается с 2009 года, и после 16 лет застоя проект набрал обороты 5 ноября 2024 года. В ходе официального визита премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в Китай 5 ноября 2024 года стороны подписали Соглашение о совместном строительстве трансграничного железнодорожного моста на границе Гашуунсухайт—Ганцмод.

Успешная реализация трансграничного проекта Гашуунсухайт—Ганцмод создаст благоприятные условия для реализации других железнодорожных проектов, таких как Ханги—Мандал, Шивээхурэн—Сэхэ и Бичигт—Зуунхатавч. Кроме того, проект может потенциально увеличить экспорт угля из Монголии до 120 млн тонн и повысить ВВП страны на душу населения до 10 тыс. долларов США.

источник: MiddleAsianNews

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