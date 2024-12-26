Более 1500 граждан согласились в будущем стать донорами тканей, клеток и органов и получили Карты донора

CentralAsia (MNG) -

В Монголии по состоянию на ноябрь 2024 года в Монголии 366 человек успешно перенесли трансплантацию почек, 278 человек перенесли трансплантацию печени и 32 человека перенесли трансплантацию стволовых клеток костного мозга в Первой государственной центральной больнице. Трансплантация печени также была успешно проведена 154 людям в Национальном онкологическом исследовательском центре.

Из них 45 человек получили трансплантацию почки и 27 — печени от 31 донора с мертвым мозгом или безжизненными донорами, а 64 человека были возвращены к жизни.

Более 90% трансплантаций органов производятся от живых доноров, например, от отца сыну, от дочери матери, от брата сестре и т. д. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам по возможности избегать использования живых доноров и пересаживать органы от неживых доноров.

Согласно Закону о донорстве, любой гражданин Монголии в возрасте от 21 года и старше может согласиться стать донором в будущем.

В Законе Монголии о донорстве указано, что «неживой донор» означает труп, который может быть взят для трансплантации некоторых нормально функционирующих клеток, тканей и органов после того, как установлено, что мозг полностью мертв, функция необратимо утрачена или человек умер. Органы и ткани для трансплантации (пересадки) могут быть изъяты у трупа после констатации смерти. В нем также указано, что «Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека от живого донора или трупа может применяться лишь в случаях, когда иные методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни пациента (реципиента) или восстановление его здоровья».

Большинство людей, у которых был диагностирован неживой донор или дисфункция головного мозга, в конечном итоге попадают в результате внезапных несчастных случаев или инсульта. Есть исследование, что в нашей стране от внезапных несчастных случаев умирает более 600 человек и от инсульта – более 3000 человек.

источник: MiddleAsianNews

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