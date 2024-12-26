Больница «Интермед» экономит время клиентов, устанавливая ИИ в свое МРТ-оборудование

CentralAsia (MNG) -

Частная больница «Интермед», являющаяся лидером по возможностям и услугам визуализации в стране, в 2024 году удвоила мощность своего отделения визуализации. В частности, введены в эксплуатацию новые аппараты МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Также в этом году открыли филиал клиники в Дархане, где имеется оборудование для МРТ-диагностики. То есть впервые в городе Дархан начата МРТ-диагностика. В клинике Дарханского филиала имеется аппарат МРТ мощностью 1,5 Тесла, который является первым подобным аппаратом, установленным в провинциях Монголии.

В мире существует всего несколько ведущих брендов оборудования для обработки изображений. Все диагностические устройства МРТ и КТ, используемые в больнице «Интермед», производятся под торговой маркой Siemens.

Когда больница «Интермед» только открылась, специалисты, которые будут отвечать за оборудование для визуализации, прошли обучение в больнице Anam при Корейском университете в Южной Корее и приобрели опыт. Больница также сотрудничает с международной организацией RadAid в США, которая является многопрофильной организацией, предоставляющей обучение специалистов по визуализации, профессиональную помощь, помощь с оборудованием и т. д.

В своем оборудовании для МРТ больница использует специальную программу на основе искусственного интеллекта, чтобы сократить время обследования. Это сокращает время, затрачиваемое на один тест, вдвое. Например, когда клиент идет на МРТ, раньше это составляло 35–45 минут, а теперь это время сократилось до 20–25 минут. Поэтому больше нет очереди и времени ожидания обследований в отделении томографии, включая МРТ.

Больница достигла больших успехов в диагностике периферических сосудов или КТ сосудов верхних и нижних конечностей. Это новое аппаратное приложение предоставляет такую ​​возможность. Например, ранняя диагностика заболеваний периферических сосудов, особенно ног, у людей с диабетом и атеросклерозом позволяет начать лечение до того, как нога окажется под угрозой хирургической ампутации, что повышает вероятность того, что орган сохранится дольше. Заболевания периферических артерий (ЗПА) относятся к числу наиболее опасных осложнений сахарного диабета (СД), определяющихвысокий риск ампутаций нижних конечностей.

источник: MiddleAsianNews

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