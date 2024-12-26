Монголия собирается подписать контракт с французской Orano сроком на 20 лет

CentralAsia (MNG) -

Закон о Фонде национального благосостояния был принят в апреле прошлого года. Была предоставлена ​​информация о контракте с компанией Orano. Французская сторона заявила, что будет использовать экологически чистые и экономически эффективные технологии. Это будет крупный контракт, который Монголия подписывает со своим «третьим соседом» после Оюу-Толгой. Это соглашение также станет началом использования атомной энергии и атомных электростанций в Монголии.

Презентация соглашения состоялась в Совете национальной безопасности. Монгольская сторона составила финансовую схему и соответственно подготовила контракт. Инвесторы добавили свое мнение.

Инвестор с французской стороны сообщил, что первоначальное финансирование составит 500 миллионов долларов. Экологический аудит будет проводиться каждые три года, а план реабилитации будет составляться каждые пять лет.

Более 90 процентов рабочих уранового рудника будут гражданами Монголии. Более пяти процентов монгольских рабочих будут местными гражданами, то есть из сомона, где находится урановый рудник. Не менее 60 процентов субподрядчиков — монгольские компании. Согласно Закону об атомной энергетике, контракт будет подписан сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года французская компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива для французских АЭС, подписала предварительное соглашение о добыче урана в Монголии. Документ был подписан в ходе визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа во Францию.

Речь идет о месторождении Зөөвч-Овоо на территории сомона Улаанбадрах аймака Дорноговь. Как заявили в Елисейском дворце, данное соглашение «является частью процесса взаимного укрепления стратегической автономии между Францией и Монголией». В администрации французского лидера уточнили, что 12 октября 2023 года был подписан протокол, предшествующий подписанию инвестиционного соглашения, которое ожидается до конца текущего года. Церемония прошла в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Елисейском дворце.

источник: MiddleAsianNews

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