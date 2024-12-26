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Израильское агентство международного сотрудничества поддержит национальное движение «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) -  Израильское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ) будет сотрудничать с национальным движением «Миллиард деревьев», инициированным президентом Монголии.

17 декабря НПО «Миллиард деревьев», которая стремится обслуживать общественность с инициативой по поддержке и активизации национального движения «Миллиард деревьев», подписала Меморандум о сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ) при Министерстве иностранных дел Израиля.

В рамках меморандума стороны будут работать вместе над увеличением посадки деревьев, сокращением опустынивания и смягчением последствий изменения климата. В частности, весной 2025 года стороны начнут посадку деревьев в Улан-Баторе, что поможет снизить загрязнение воздуха и почвы в столице.

Агентство по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ) при Министерстве иностранных дел Израиля было создано в 1958 году для оказания гуманитарной помощи и технической поддержки странам. Организация активно работает над преодолением проблем, с которыми сталкиваются страны, и сокращением бедности в ходе достижения Целей устойчивого развития.

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