Крушение самолёта возле Актау: Последний техосмотр борта был в октябре этого года

CentralAsia (KZ) - Последний полный технический осмотр самолёта Embraer 190, разбившегося близ Актау, проводили в октябре этого года, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Самолёт с регистрационным номером 4K-AZ65 был выпущен в 2013 году, рассказали в авиакомпании.

«Серийный номер производителя: 19000630. Общее количество посадок самолёта – 9949, общий налёт – 15257,22 часа. Последний полный технический осмотр воздушного судна был проведён 18 октября 2024 года. С момента последней проверки прошёл 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолётом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов – в должности капитана», – говорится в сообщении авиакомпании.

В Azerbaijan Airlines отметили, что приостанавливают до завершения расследования выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку. Полёты по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.

Лайнер азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром накануне, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения