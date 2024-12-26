МЧС Казахстана обнародовало список погибших при крушении лайнера граждан страны

CentralAsia (KZ) - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало список из шести граждан страны, погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Кто погиб в авиакатастрофе:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в городе Жанаозен;

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в городе Жанаозен;

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в городе Актау;

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане;

Жумагат Эльдар (сын Шаймерденовой), 23.08.2013 года рождения, проживал в Астане;

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

Помимо шести казахстанцев, на борту находились 16 россиян, из них семь погибли, девять находятся в больницах. Кроме того, в лайнере было 37 граждан Азербайджана, из них 23 погибли, 14 пострадали. Еще троим гражданам Кыргызстана удалось выжить при крушении самолета. Всего на борту находились 67 человек, из них 38 погибли, выжили — 29, в том числе три члена экипажа.

Лайнер азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром накануне, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома.

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