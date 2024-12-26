Производитель разбившегося в Актау самолета Embraer пообещал помогать следствию

CentralAsia (CA) - Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета 190AR в Казахстане. Компания пообещала содействовать компетентным органам, которые занимаются расследованием причин авиакатастрофы.

«Мы глубоко опечалены инцидентом с Embraer 190 сегодня около Актау. Мы приносим искренние соболезнования семьям, друзьям, коллегам и близким, пострадавшим в этом инциденте. Мы внимательно следим за ситуацией и по-прежнему полностью привержены поддержке компетентных органов»,— говорится в заявлении Embraer.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром 25 декабря, в 3 км от аэродрома в Актау. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за нештатной ситуации направился в Актау. Погибли 38 человек, выжили - 29. Расследование ведет Казахстан, предварительные причины крушения пока неизвестны.