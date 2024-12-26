Банк развития и Министерство окружающей среды Монголии будут сотрудничать в привлечении зеленого финансирования

CentralAsia (MNG) - Банк развития Монголии (БРМ) и Министерство окружающей среды и изменения климата Монголии будут работать вместе для привлечения ресурсов зеленого финансирования и финансирования приоритетных проектов в соответствии с Целями устойчивого развития. Министр окружающей среды и изменения климата, г-жа Одонтуяа Салдан и исполнительный директор DBM, г-жа Нарантуяа Зандаахуу подписали Меморандум о сотрудничестве 24 декабря 2024 года.

Меморандум предусматривает сотрудничество в финансировании масштабных национальных проектов и программ по борьбе с изменением климата и поддержке зеленого развития.

Исполнительный директор БРМ г-жа Нарантуяа отметила: «Банк развития будет работать с международными организациями для привлечения ресурсов зеленого кредитования и стимулирования экспорта через внутренние финансовые институты. В рамках Меморандума DBM будет сотрудничать с Министерством окружающей среды и изменения климата для финансирования проектов и программ, которые являются энергоэффективными, оказывают положительное влияние на сокращение загрязнения воздуха и окружающей среды, а также проектов эко-жилья».

Обе стороны подчеркнули, что, работая вместе, они смогут привлечь источники зеленого финансирования и реализовать приоритетные проекты в соответствии с Целями устойчивого развития, что принесет Монголии заметные экологические и экономические выгоды.

Поскольку Монголия все больше отдает приоритет своей стратегии зеленой экономики, Банк развития сотрудничает с международными финансовыми институтами, такими как Зеленый климатический фонд и Азиатский банк развития, для получения доступного финансирования и технической помощи, тем самым улучшая доступ к зеленому кредитованию.

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