Проект поправок в Закон «О кредитной информации» внесен в ВГХ

CentralAsia (MNG) - 25 декабря 2024 года депутат парламента Монголии Батшугар Энхбаяр представил проект поправки к Закону о кредитной информации и соответствующий проект постановления председателю Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалану Дашзэгвэ. Об этом сообщает департамент СМИ ВГХ.

Банковские и финансовые продукты и услуги должны соответствовать экономическому росту, демографической структуре и сфере деятельности предприятий и должны основываться на больших данных, цифровой информации и базе данных кредитной информации. В Монголии нет положения, которое предписывает утверждение оценок кредитоспособности уполномоченными органами. Однако разрешение присваивать кредитные рейтинги заемщикам соответствующими учреждениями создаст возможность внедрять банковские и финансовые услуги на основе оценок кредитоспособности, подчеркнул депутат Батшугар Энхбаяр.

Депутат Батшугар также подчеркнул, что принятие проекта поправки к Закону о кредитной информации повысит доступность банковских и финансовых услуг, улучшит оценку рисков и улучшит практику управления. Кроме того, кредиторы получат возможность принимать безрисковые и своевременные решения, что приведет к сокращению просроченных и неработающих кредитов в банковском и финансовом секторах. С другой стороны, заемщики смогут контролировать свою кредитную историю, повышать финансовую дисциплину и, как следствие, снижать процентные ставки по кредитам.

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