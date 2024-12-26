Разбившийся в Актау самолет 22 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции и сел со второй попытки, - Yeni Akit

CentralAsia (CA) - Самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение недалеко от Актау, 22 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции. Об этом написала турецкая газета Yeni Akit. По данным издания, этот лайнер совершал перелет из Баку в Трабзон.

«Согласно записям радара, самолет, прибывший <...> рейсом J28047, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки»,— сказано в материале.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился утром накануне, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации и разбился в 3 км от аэродрома. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли.